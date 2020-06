Mercato : Marseille a trouvé un accord avec Rennes pour l'arrivée de Mbaye Niang pour 20 millions d'euros.

« C'est flatteur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des discussions, mais aujourd'hui il n'y a rien de concret. L'OM a aussi des problèmes à régler. Oui c'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j'aime bien. Si ça doit se faire, ce sera avec grand plaisir.» Il y a deux semaines, l'avant-centre de Rennes Mbaye Niang ne cachait pas son intérêt pour un transfert à l'Olympique de Marseille, qui le courtisait en vue du prochain mercato d'été. Et visiblement, cette opération va très rapidement se boucler !



Un accord pour 20 M€



Selon les informations du Canal Football Club ce dimanche, un accord a été trouvé entre les deux formations de Ligue 1 pour le transfert de l'international sénégalais, qui avait clairement exprimé son désir de quitter le club breton. Pour parvenir à ce terrain d'entente, l'OM a accepté de débourser 20 millions d'euros ! Il s'agit d'une belle somme pour Rennes, qui avait dépensé environ 15 millions d'euros pour recruter le buteur de 25 ans en provenance du Torino l'été dernier. Sportivement, Marseille, récent 2e de Ligue 1 et qui va retrouver la Ligue des Champions, réaliserait ainsi un premier coup intéressant sur le marché des transferts avec Niang, auteur de 10 buts en L1 cette saison.



McCourt a réinjecté de l'argent !



Cependant, financièrement, une question se pose : comment l'OM, en proie à des difficultés économiques et dans le viseur du fair-play financier de l'UEFA, peut-il se permettre une telle opération ? Toujours d'après la même source, le propriétaire phocéen Frank McCourt a injecté de l'argent, entre 30 et 40 millions d'euros, afin de combler une partie du déficit de Marseille. Cela ne résout absolument pas les problèmes du club par rapport au FPF, mais en attendant de futures ventes pour équilibrer définitivement les comptes, l'OM peut ainsi déjà mettre la main sur Niang.