Mercato : Le transfert de M'Baye Niang à Saint-Étienne tombe à l'eau.

L'AS Saint-Etienne a annoncé ce samedi qu'elle renonce à l'arrivée de l'attaquant de Rennes, M'Baye Niang, en tant que joker. Toutes les parties étaient pourtant d'accord pour un prêt, mais c'était sans compter sur l'arrivée dans ce dossier des deux agents du joueur, a révélé Maxifoot.



Quelle désillusion pour l'AS Saint-Etienne et M'Baye Niang (25 ans)… Débarqué vendredi dans le Forez pour finaliser son arrivée en tant que joker, l'attaquant va finalement rentrer à Rennes ! Alors que les différentes parties étaient parvenues à un accord sous la forme d'un prêt sans option d'achat, l'ASSE a officialisé l'échec de cette transaction à travers un communiqué publié ce samedi.



Selon les informations recueillies par Maxifoot, les agents de Niang ont tout fait capoter «L'AS Saint-Étienne a décidé de renoncer au recrutement de M'Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l'intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l'opération» , ont écrit les Verts.



Remonté après eux depuis l'échec de son transfert à l'Olympique de Marseille, l'international sénégalais n'avait pas fait appel à ses agents. Mais l'ancien Milanais est toujours sous contrat avec eux, et les deux intermédiaires ont fait irruption vendredi d'après L'Equipe en exigeant de toucher une commission, ce qui a scellé le sort de ce dossier…