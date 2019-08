Mercato : Le sénégalais Yannick Gomis s’engage avec l’EA Guingamp

Ces derniers jours, Caen et Lorient avaient pourtant proposé respectivement 3,75 millions d’euros (dont 500.000 euros de bonus) et 4 millions d’euros. Mais les Guingampais sont restés fermes sur leur offre de 3 millions d’euros assorti de 10 % d’une éventuelle future plus-value Une offre finalement acceptée par le RC Lens grâce à la volonté du joueur de rejoindre En Avant.



International sénégalais, Yannick Gomis, 27 ans et auteur de 16 buts la saison dernière avec le RC Lens, le natif de Dakar, passera sa visite médicale ce jeudi en milieu d’après-midi avant de s’engager pour une durée de quatre ans avec l’En Avant de Guingamp.