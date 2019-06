Mercato : Le Real offre 130 millions d’euros pour Neymar, le PSG en réclame 300, le Barca à l’affût…

À 27 ans, Neymar qui traverse une grosse tempête, semble avoir signé le divorce avec les Qataris du PSG. Conséquence, un come-back au Barca est évoqué, le Real Madrid aurait même proposé une offre de 130 millions d’euros plus un joueur (Le Gallois Gareth Bale ou encore le colombien James Rodriguez.)



En effet, la presse catalane renvoie l’attaquant Brésilien dans son ancien club, le FC Barcelone, qui serait ravi de le récupérer après son départ mouvementé. Le quotidien Mundo Deportivo souligne l’intérêt manifeste des Merengues pour le N10 Parisien. Madrid serait ainsi dans la course, et aurait même déjà formulé une offre de 130 millions d’euros accompagné d’un joueur. Dans cette formule qui pourrait être gagnante, les « indésirables » du Real (Gareth Bale et James Rodriguez) seraient compris dans ce « deal » qui semble improbable pour l’heure. Si l’on sait que les dirigeants parisiens auraient fixé le prix de Neymar à 300 millions d’euros ! Une somme qu’aucun club ne peut actuellement supporter sur le marché des transferts. Un dossier à suivre durant ce mercato qui s’annonce mouvementé…