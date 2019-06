Mercato : Le Real Madrid a recruté le "Messi" Japonais, Takefusa Kubo

Du Barça au Real via Tokyo. Le jeune Japonais Takefusa Kubo (18 ans) va s'engager avec le Real Madrid pour cinq saisons, renseigne le média Espagnol Marca.



Formé par le Barça, Takefusa Kubo avait été contraint de quitter l'Espagne à 14 ans après la sanction prise par la FIFA à l'encontre du FC Barcelone pour recrutement de mineurs. Il avait rejoint le FC Tokyo et était devenu, à quinze ans, le plus jeune joueur à évoluer en J-League.



Le «Messi japonais» touchera 1M€ par an au Real et va rapporter 2M€ au club tokyoïte (il lui restait six mois de contrat). Il commencera à jouer avec la réserve du club merengue, mais disputera la pré-saison avec l'équipe A.



Après avoir passé sa visite médicale obligatoire, il a pris la direction du Brésil pour y disputer la Copa America avec le Japon.