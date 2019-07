Mercato : Le PSG relance le dossier Idrissa Gana Guèye

Selon les informations du quotidien français L’Equipe, le Paris Saint Germain veut à nouveau le joueur d’Everton. À en croire le média français, les dirigeants parisiens ont entamé de nouvelles discussions avec leurs homologues d’Everton. L’Equipe évoque également que le PSG a déjà fait une offre à hauteur de 30 millions d’euros pour s’offrir le joueur formé au Diambars.



Refroidi entre temps par le montant estimé par les dirigeants des Toffees, le PSG revient à la charge. Sûrement que le club de la capitale a été séduit par les prestations d’Idrissa Guèye à la CAN 2019.

Gana Gueye et sa sélection vont disputer les demi-finales de la CAN 2019 contre la Tunisie ce dimanche 14 juin à 16h GMT. Une nouvelle occasion pour le joueur de briller et de pousser les responsables du PSG à casser leur tirelire.