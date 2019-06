Mercato : La pépite Amadou Sagna pistée par Valence, le président de Cayor foot attend une offre écrite.

« Oui, il a été beaucoup demandé, j’ai parlé au moins à une cinquantaine de personnes », a reconnu le président de Cayor Foot dans un entretien exclusif avec l’APS.



« Sur Valence, il n’y a pas de proposition écrite, donc je ne peux pas dire qu’il est proche de cette équipe », a indiqué Pierre Mathieu, avant d’évoquer les intérêts de clubs italiens, espagnols, allemands, polonais et

Français pour sa jeune pépite.



« Nous avons des contacts en provenance de la Russie, de l’Ukraine et de l’Iran, chacun veut tenter sa chance », a ajouté le président du club de D3.



La coupe du monde, « c’est vraiment un accélérateur de particules », a-t-il indiqué en référence à la situation de son joueur qui, au-delà de l’intérêt économique d’un tel transfert, a besoin d’évoluer dans une structure où il peut évoluer et progresser.



« Je ne peux pas assurer que ce jeune footballeur peut être plongé tout de suite dans un club professionnel et être décisif… en dépit de son énorme potentiel », a-t-il souligné.



« Sagna a permis à Cayor Foot d’avoir une très belle exposition » a relevé son président, qui a séjourné en Pologne au côté de ses joueurs dans le cadre de la Coupe du monde des moins de 20 ans.



APS