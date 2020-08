Mercato : L'international Sénégalais Moussa Ndiaye sur les tablettes du FC Barcelone, son arrivée retardée par la Covid-19.

Si le transfert potentiel du défenseur international sénégalais, Kalidou Koulibaly vers Manchester City, au PSG voire à Manchester United fait les choux gras de la presse locale et étrangère, il semblerait qu'un autre dossier chaud fasse couler de l'encre, cette fois-ci il s'agit du jeune prodige, Moussa Ndiaye (18 ans, 1m78) qui serait sur les tablettes du FC Barcelone. Une information distillée par le media Espagnol Diario SPORT, qui a annoncé que le club catalan avait avancé sur l'intégration de Moussa Ndiaye pour la filiale du Barça. Un gros coup que pourrait réaliser le Barça en pleine crise suite à de nombreux échecs notamment en C1. Et, à une gestion contestée de Josep Bartomeu dont la tête est réclamée par les "Socios."



Actuellement au Sénégal, selon le Diario SPORT, l'arrivée de Moussa Ndiaye serait retardée par " La pandémie qui affecte le monde entier rendant la sortie du joueur hors du pays encore plus compliquée. Cette procédure et d'autres procédures bureaucratiques bloquent temporairement son arrivée dans la capitale catalane... Pour l'instant, le jeune joueur apprend déjà l'espagnol depuis plusieurs mois, en attendant de savoir quelle est la résolution ", informe le quotidien Espagnol.



D'ailleurs le jeune défenseur Sénégalais, a déjà été convoqué par le coach des "Lions" du Sénégal, Aliou Cissé, dans la sélection nationale A, lors des éliminatoires de la CAN 2021 contre le Congo Brazzaville et l'Eswatini. Avec un talent extrêmement précoce, sa vitesse, son intelligence de jeu et ses qualités techniques hors pair font de lui un défenseur moderne.



Formé à l'Aspire Academy, et actuellement titulaire au poste de défenseur central à Excellence Foot au Sénégal, Moussa Ndiaye après avoir été désigné meilleur joueur de la dernière CAN U20 2019 ainsi que de la finale du tournoi UFOA 2019, continue sa belle ascension vers le monde professionnel. Nul doute que ce dossier sera suivi de très près par les observateurs...