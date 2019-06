Mercato : L'attaquant Luka Jovic signe au Real Madrid pour 60 millions d'euros

L'Eintracht Francfort l'a officiellement annoncé sur son site internet : son buteur Luka Jovic va quitter le club et s'engager avec le Real Madrid. Il va parapher un contrat de six ans.





Le Serbe, 21 ans à peine, revêtira la liquette madrilène durant les six prochaines saisons. Ses 17 buts en Bundesliga et ses 10 réalisations en Ligue Europa n'ont eu aucun mal à convaincre Zinédine Zidane et les dirigeants madrilènes. Ces derniers auraient d'ailleurs cassé leur tirelire, en s'acquittant d'une somme de 60 millions d'euros selon AS.



Après l'acquisition d'Eder Militao pour 50 millions et avant la probable arrivée d'Eden Hazard, le Real Madrid est pour le moins énergique sur le marché des transferts.