Mercato : Idrissa Gana Guèye au PSG, c’est fait (Officiel)

Le Paris Saint-Germain tient sa sixième recrue estivale.

Après Ander Herrera, Pablo Sarabia, Mitchel Bakker, Marcin Bulka et Abdou Diallo, le club de la capitale est parvenu à mettre la main sur Idrissa Gueye (29 ans).



Paris tient son milieu travailleur



Auteur de prestations très abouties avec Everton lors des trois dernières saisons, le milieu de terrain sénégalais, pisté depuis de nombreux mois, puisqu'il était déjà proche de débarquer l'hiver dernier, s'est engagé pour les quatre prochains exercices en faveur du double champion de France en titre.

Une transaction qui va coûter 32 millions d'euros, hors bonus, à Paris. Il s'agit bien évidemment d'un très joli coup pour le PSG, qui recherchait désespérément un gros travailleur pour son entrejeu depuis le départ de Blaise Matuidi à l'été 2017. Avec Gueye, Thomas Tuchel pourra s'appuyer sur un des joueurs les plus performants dans son registre en Premier League, où sa faculté à ratisser des ballons et à empêcher la progression des équipes adverses ont fait des ravages.



Gueye disponible courant août



L'entraîneur allemand ne va toutefois pas pouvoir compter sur le Lion de la Téranga dans l'immédiat.

En effet, l'ancien Lillois va repartir en vacances pour quelques jours, lui qui a disputé la finale de la dernière CAN, perdue face à l'Algérie (0-1), le 19 juillet. Son retour est programmé courant août, le temps de recharger les batteries pour débuter une saison qui s'annonce palpitante.