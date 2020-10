Mercato : Habib Diallo débarque à Strasbourg pour 10 millions d'euros.

Annoncé du côté de l'Angleterre, notamment à Tottenham, l’attaquant sénégalais Habib Diallo (25 ans) reste finalement en Ligue 1. Et c'est du côté de Strasbourg que l'international sénégalais (4 sélections, 1 but) a signé un contrat de 5 ans contre un chèque de 10 millions d'euros soit le plus gros achat de l'histoire du club alsacien.



Un curieux choix de carrière pour l'ancien pensionnaire de génération foot qui devra relever ce nouveau challenge s'il espère toujours rejoindre un grand d'Europe.