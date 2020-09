Mercato : Gareth Bale en route vers Tottenham de Mourinho...

Selon Skysports, le capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, est en passe de rejoindre les "Spurs" de Tottenham pour signer un contrat après avoir terminé un examen médical ce jeudi.



La même source d'indiquer que des avocats en Espagne et en Angleterre travaillent à la rédaction de contrats qui feront de Bale un joueur des "Spurs" à nouveau sur un contrat de prêt d'une saison. Les "Spurs" auraient accepté de payer environ 20 millions de livres sterling de salaires et de frais de prêt.



Les négociations auraient continué à bien progresser de mercredi soir à jeudi matin, et l'accord devrait être finalisé avant que Bale ne se rende à Londres.