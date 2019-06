Mercato : Ferland Mendy signe au Real Madrid pour 53 millions d'euros

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Ferland Mendy de Lyon au Real Madrid est officiel. Son montant : 48 millions d'euros avec 5M€ de bonus.



C'est ce qu'on appelle une ascension fulgurante : débuts en professionnel au Havre en 2015, découverte de la Ligue 1 à Lyon en 2017 et un transfert au Real Madrid en 2019. Incroyable destin pour Ferland Mendy qui s'envole donc pour le club dirigé par Zinédine Zidane. Le Real l'a officialisé ce mercredi soir. Il a signé pour six ans et sera présenté ce mercredi 19 juin.