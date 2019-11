Mercato / Edouard Mendy explique son refus de rejoindre l’OM cet été.

Dans une interview rapportée par Wiwsport, le portier sénégalais s'est justifié sur son choix d'adhérer au projet rennais plutôt qu'à celui des dirigeants marseillais.



"Le projet rennais était celui qui m’intéressait le plus. En outre, Marseille n’avait pas l’enveloppe nécessaire pour recruter un gardien. De toute façon, mon choix était déjà fait, et j’avoue que je ne le regrette pas".



Si le club olympien n'a pas fait le nécessaire pour recruter Edouard Mendy, c'est peut-être parce que Steve Mandanda joue à un niveau incroyable depuis le début de saison. On rappelle également que le gardien titulaire de l’équipe du Sénégal est toujours blessé, touché au genou droit face à la Lazio Rome en Europa League.