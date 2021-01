Mercato : Chelsea va licencier Lampard pour nommer Tuchel !

« Mon avenir ? Il ne s'agit pas de ma décision, c'est quelque chose qui sera toujours là. Vous comprenez toujours que certaines choses sont hors de votre contrôle. Donc je ne peux pas répondre sur mon futur. » Mercredi, après une défaite contre Leicester (0-2) en Premier League, l'entraîneur de Chelsea Frank Lampard comprenait les discussions et les doutes concernant son avenir. Et visiblement, ses dirigeants ont tranché sur sa situation…







Lampard va prendre la porte !







En effet, malgré la victoire des Blues contre Luton Town (3-1) dimanche en FA Cup, le technicien anglais, sous contrat jusqu'en juin 2022, va être licencié ce lundi par sa direction, selon les informations du sérieux média britannique The Telegraph.







Sur le papier, cette décision ne représente absolument pas une surprise. Car malgré un mercato d'été XXL (avec notamment 248,2 millions d'euros dépensés), Chelsea connaît des résultats particulièrement décevants cette saison avec notamment une actuelle 9e place au classement de la Premier League après 19 journées à 11 points du leader, Manchester United. Toujours d'après la presse anglaise, le départ de Lampard pourrait même être officialisé dans la journée.







Tuchel va le remplacer







En attendant une annonce officielle, on connait d'ores et déjà le nom de son remplaçant sur le banc du club londonien : Thomas Tuchel. Remercié par le Paris Saint-Germain en décembre dernier, l'Allemand s'est entendu avec les dirigeants de Chelsea pour récupérer l'équipe en cours de saison, d'après Sky Allemagne. Au sein de cet effectif, l'ancien manager du Borussia Dortmund va notamment pouvoir se reposer sur son ancien capitaine à Paris Thiago Silva ou encore ses compatriotes Antonio Rüdiger, Kai Havertz et Timo Werner. Un rebond rapide et prestigieux en perspective pour l'ex-coach du PSG.