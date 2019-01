Mercato : Balotelli à l'OM, c'est enfin officiel !

Mario Balotelli est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille ! Attendue depuis l'été dernier, l'arrivée de l'international italien au sein du club phocéen a été officialisée ce mercredi dans un communiqué officiel. «Après avoir passé la visite médicale dans la matinée, Mario Balotelli s'est rendu au siège administratif de l'OM pour y signer son contrat. L'attaquant passé par l'Inter, le Milan AC, Manchester City, Liverpool et Nice vient renforcer le secteur offensif de l'Olympique de Marseille pour les derniers mois de la saison 2018-19», peut-on lire.



Balotelli arrive pour 4 mois et demi



Libéré de son contrat, qui expirait en juin prochain, par l'OGC Nice, Balotelli a donc signé avec l'OM pour seulement 4 mois et demi. Au terme des négociations longues et difficiles avec l'agent du Transalpin, Mino Raiola, les deux parties ont enfin trouvé un accord, pour la plus grande joie du joueur, qui était impatient de débuter cette aventure. «Je sais que les supporters attendent beaucoup de moi. Les gens de Marseille me ressemblent... Il faut que je m'entraîne avec le groupe, c'est ce qu'il me manque, mais je me sens bien, je suis en forme. Marseille c'est un public très chaud. Tous les joueurs le voient, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. J'avais fait exprès de publier mon message sur les réseaux sociaux aux supporters de l'OM car j'espérais venir ici. La seule chose que je peux dire, c'est que ça commence enfin», a lancé Balotelli. Concernant la courte durée de ce bail, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a tenu à réaliser une mise au point. «C'est une volonté des deux parties. Il était libre dans six mois, on avait envie de travailler sur cette fin de saison et on verra après en juin prochain. La suite ? Tout est possible dans le football, mais c'est bien un bail de six mois. Ça passe ou ça casse ? Non. Un pari ? On en fait toujours. Quelles sont les garanties lors d'un recrutement ? Il n'y a rien de particulièrement différent avec Mario. J'ai vu des informations fausses, sur ses primes, son montant fixe, ce n'est pas le bon, sa part variable, on est très loin de la réalité, une augmentation selon les buts marqués. Il n'y a pas de primes d'éthique et de présence. Donc attention», a précisé le boss de l'OM.



Garcia calme le jeu pour vendredi



Malgré les attentes importantes suscitées par cette arrivée, il faudra tout de même être patient avec Balotelli. Absent des terrains lors des matchs depuis le 4 décembre dernier, le nouveau buteur de l'OM va être protégé par l'entraîneur Rudi Garcia, qui ne compte pas le titulariser vendredi face à Lille en Ligue 1. «Même si c'est officiel aujourd'hui, il n'a pas joué depuis un mois, il ne s'est pas entraîné depuis un mois avec un groupe. Donc même s'il est qualifié pour vendredi, c'est impossible de le voir débuter le match. Même si tout va dépendre de son état athlétique», a temporisé le coach marseillais. Très attendu, Balotelli va vite devoir s'adapter et marquer...