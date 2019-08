Mercato : Alfred Ndiaye débarque à Getafe sous forme de prêt

Le « géant » de Malaga, l’international Sénégalais, Alfred Ndiaye jouera avec les couleurs de Getafe en Liga cette saison. En effet, Malaga a conclu un accord sous forme de prêt avec Getafe pour le cas du milieu récupérateur-relayeur Sénégalais. Un prêt d’une durée d’un an.



Néanmoins, il convient de préciser, qu’Alfred Ndiaye appartenait à Villeréal, qui l’avait prêté à Malaga, pour deux ans avec option d’achat. Raison pour laquelle, ces derniers dans le but d’alléger, les charges financières du club (Malaga), se sont resigné à laisser partir, le Sénégalais, qui constituait l’un des plus gros salaires du club (3 millions d’euros environ) dont la moitié de la somme (1.5 millions) était supporté par Villeréal.