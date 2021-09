Le président du mouvement citoyen "Boolo Suxali Goxbi", Bara Ngom, a annoncé devant une forte assistance composée de ses représentants et militants venant de presque tous les 86 villages de Méouane (Tivaouane), sa candidature à la tête de la mairie lors des locales 2022.



Selon lui, le changement est devenu pour ces prochaines joutes électorales une urgence irréversible. "Les pages qui suivent proposent d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de notre chère commune", avise-t-il, avec l'accompagnement de tous les fils de Méouane.



Le leader de BSG est revenu également sur les rumeurs selon lesquelles sa formation politique est en pourparler pour aller aux locales en coalition avec d'autres mouvements de sa localité. "Nous voulons porter à la connaissance de toute la population Méouanoise et des environs que le mouvement BSG a toujours été indépendant. Et il n'a jamais été question pour notre mouvement de mener des discussions avec une quelconque formation politique du pouvoir comme de l'opposition", a-t-il tenu à signaler.



Tout comme il a déploré le parcours du combattant des populations pour décrocher un certificat de résidence. "Il n'y a aucune mesure d'accompagnement pour faciliter l'octroi du certificat de résidence aux populations pour participation massive aux élections locales", regrette-t-il.