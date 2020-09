Le collectif des conseillers communaux de Méouane composé de 27 conseillers et de 5 membres du comité communal de ciblage de la pandémie a fait face à la presse pour dénoncer la gestion nébuleuse, dit-il, par le maire de Méouane du budget Covid-19 destiné aux populations.



D'après Pape Diouf, conseiller municipal à la mairie de Méouane, "nous avons interpellé le maire Bara Ndiaye sur la gestion des fonds covid-19 destinés aux populations, il a esquivé la question".



Toujours selon Pape Diouf, "le comité de gestion de la mairie de Méouane a dégagé 77.550.000 francs Cfa destinés à la gestion de la pandémie. Une partie de cet argent (44 100 000 FCFA) était destinée pour l'achat de vivres et une autre partie (33 450 000 FCFA) pour l'achat de semences et d'intrants. Sur les 33 450 000 FCFA, le maire n'a dépensé que 9 450 000 FCFA, nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu du reste de l'argent". Ces conseillers interpellent le Président Macky Sall et envisagent de saisir l'OFNAC, la cour des comptes et le général François Ndiaye chargé du suivi de la gestion des opérations Force Covid19.