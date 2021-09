Menaces terroristes, menaces diffuses et menaces pernicieuses : Le nouveau Com Zone n⁰1 de Dakar annonce le rappel des troupes pour faire face.

C’est ce jeudi 30 septembre que le Colonel Mbaye Guèye est installé dans ses nouvelles fonctions de commandant de la zone militaire numéro 1. Le désormais chef de la Zone Min 1, après son installation au poste de commandement, renouvelle sa détermination et sa loyauté à servir le commandement pour l’atteinte des objectifs assignés.



Face à la presse, le colonel Mbaye Guèye est conscient des défis sécuritaires qui sont énormes dans la circonscription de son commandement. « Je suis conscient des défis sécuritaires de Dakar. Nous mènerons cette mission avec les autres forces de défense et de sécurité », rappellera le colonel en chef des éléments de la zone militaire numéro 1.



Revenant sur les menaces terroristes et autres menaces classiques, le colonel d’annoncer « la disponibilité de nos unités et cela passe par un entraînement adapté en liaison avec les états-majors pour avoir une unité préparée, entraînée, capable d’une réversibilité. C’est-à-dire faire face aux menaces classiques et les autres formes de menaces diffuses et pernicieuses » a fait savoir le colonel Mbaye Guèye après son installation...