Menaces des travailleurs de l’AIBD : Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, M. Alioune Sarr, monte au créneau

L'Intersyndicale des travailleurs de Limak-Aibd-Summa (Las), la société turque qui gère l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), avait, on le sait, menacé d'aller en grève. Ses membres s'insurgent contre le projet de LAS de provoquer des départs négociés de travailleurs. Nouvellement installé à la tête du ministère du Tourisme et des Transports,M. Alioune SARR, s’est rendu ce vendredi 26 Avril 2019, à l’AIBD pour rencontrer la direction et l’intersyndicale. En effet, pour « faire de l’AIBD le premier Hub aéroportuaire de l’Afrique de l’Ouest », il est important, dira le ministre, de « rencontrer le personnel pour les féliciter d'abord pour le travail remarquable qu'ils abattent et qui est reconnu, mais aussi et surtout de les écouter et recueillir leurs avis... »