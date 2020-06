Menaces de mort contre Aïda Mbodj : le FRN lui apporte son soutien, et dénonce fermement ces procédés d’un autre âge.

La députée Aïda Mbodj a indiqué avoir été menacée de mort hier par une personne inconnue. Elle a révélé avoir saisi le ministre de l’intérieur, mais aussi porté plainte. La parlementaire semble avoir avisé aussi ses collègues de l’opposition, en l’occurrence le Front de résistance nationale. En effet, ce dernier dans un communiqué, a révélé que la Députée les a informé « qu’elle a été menacée de mort, au téléphone, hier, par un individu ayant utilisé un numéro privé suite au dépôt de sa question orale à l’Assemblée Nationale pour interpeller le Gouvernement sur la gestion du « Force Covid 19 ».



Le FRN de lui apporter donc son soutien, et lui exprime sa solidarité pleine et entière et dénonce fermement ces procédés d’un autre âge. Le FRN se dit prêt à l’accompagner dans toutes les procédures judiciaires qu’elle jugera utile pour identifier, interpeller, poursuivre et sanctionner les responsables de tels actes indignes de notre démocratie.