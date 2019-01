Menace de sabotage du processus électoral : And-Jëf/PADS-Authentique condamne l’escalade de la terreur et de la violence

Le Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme-authentique And-Jëf/PADS-Authentique, condamne résolument l’escalade de la terreur et de la violence orchestrée par une certaine frange de l’opposition. En effet, cette dernière s’était distinguée par des déclarations fracassantes au lendemain de la publication de la liste définitive des candidats à la Présidentielle.

« Incapable de proposer un programme de gouvernance crédible au peuple sénégalais et face au bilan positif du président Macky SALL, l’opposition s’est résolument engagée dans la voie de la défiance de la loi, de la terreur et de la violence et s’applique à vouloir dresser les sénégalais les uns contre les autres » a donc regretté And-Jëf/PADS-Authentique. La formation dirigée par Landing Savané qui se dit attachée « aux valeurs de liberté et de démocratie, estime que, même s’il y a des divergences entre acteurs politiques, elles ne doivent en aucun cas remettre en cause le modèle sénégalais fondé sur le respect mutuel, le dialogue et la concertation ».

Par conséquent, And-Jëf/PADS-Authentique, lance un appel à toutes les forces démocratiques éprises de paix et de liberté pour la préservation de la sécurité et réitère son appel pour le renforcement de l’unité et de la cohésion du camp présidentiel.