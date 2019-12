Menace de paralysie du système sanitaire : Abdoulaye Diouf Sarr rassure...

Interpellé sur les supposées tensions qui risquent de mettre le système sanitaire dans une situation déplorable, le ministre de la santé et de l'action sociale (MSAS) a clos le débat hier. La tutelle d'indiquer qu'il n'y aura pas de paralysie du système sanitaire. À en croire Abdoulaye Diouf Sarr, il n'y a pas d'anicroches entre son département et l'ordre des médecins. À ce titre, il a jugé nécessaire de faire des précisions à propos des prochaines élections dans ladite structure. "La loi et le règlement sont au-dessus du MSAS et de l'ordre des médecins, a t-il fait savoir...