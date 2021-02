Mémorial de Gorée : le Chef de l’Etat enjoint l’Apix à travailler avec l’Agetip pour renforcer la cohésion d’ensemble

Le projet de l’érection d’un « Mémorial de Gorée » sur la corniche Ouest de Dakar, un projet culturel d’envergure, est un vœu du Chef de l’État Macky Sall qui avait « réanimé » la dynamique engagée par les acteurs locaux et les partenaires internationaux d’édifier un espace du souvenir. C’est ainsi qu’en conseil des ministres hier, le Président de la République a indiqué toute l’attention particulière qu’il accorde à l’exécution, dans les délais prescrits, du projet Mémorial de Gorée, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à l’APIX.



Il a demandé, à ce propos, au Ministre de la Culture et de la Communication de veiller à ce que l’Agence travaille en étroite collaboration avec l’AGETIP pour mutualiser les moyens et renforcer la cohésion d’ensemble, dans l’exécution du projet.