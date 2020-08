Mémoire Master / Aly Diédhiou : « La contribution du Mfdc dans le mémoire »

Dans son mémoire de master soutenu ce samedi, le journaliste Aly Diédhiou, chargé de communication de la mairie de Ziguinchor, a évoqué la contribution du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance dans ses recherches. Le journaliste soutient que les ailes politiques et ailes combattantes ont largement contribué et ont émis des souhaits des traitements de la crise. Ils ont tous émis des recommandations au journaliste et à l'État du Sénégal pour le règlement définitif du conflit...