Membres du Collectif des 26 qui ne reconnait plus le parrainage; Idy, Malick Gackou et Madické Niang pourtant déjà sur le terrain pour rejoindre le groupe des 5

L’opposition a engagé la bataille autour de « l'invalidation » du parrainage qui a douché les ambitions présidentielles de certains leaders qui se voyaient déjà au palais à la place du « roi ». Une dynamique unitaire a été lancée à l’issue des vérifications au Conseil constitutionnel et 26 candidats sur les 27 ont apporté leur soutien à cette initiative consistant à récuser le parrainage.

Mais, c’est à croire que c'est du leurre. En tous cas, ça y ressemble fort, car au même moment où ils jettent le parrainage à la corbeille, trois candidats faisant partie du groupe des 26, qui ont été invités à régulariser leurs dossiers en remplaçant les parrainages invalidés s’activent depuis le mercredi 02 janvier pour rejoindre le lot des 5 dont les parrainages sont validés par le Conseil constitutionnel.

Après avoir reçu notification de l’instance en charge d’examiner les dossiers des candidatures pour la présidentielle, Malick Gakou a assuré qu’il passera le cap des parrainages. Il doit remettre sur la table des 07 sages 7623 signatures.

De son côté, Idrissa Seck a été admis à subir les épreuves du second groupe et devra compléter ses parrainages à Ziguinchor où il a un gap de 17 signatures à rattraper. Son représentant dans cette région du sud a assuré sur les ondes de RFM qu’ils ont déjà corrigé en recueillant 150 parrains.

Me Madické Niang doit, quant à lui, apporter un complément de 2000 signatures.

Son mandataire, Ibra Diouf Niokhobaye a assuré qu’ils ont déjà fait le travail nécessaire pour faire passer la candidature de l’ancien homme de confiance d’Abdoulaye Wade.

Ces trois candidats ont 48 heures pour saisir à nouveau le Conseil constitutionnel et assisteront à une nouvelle séance de vérification au sortir de laquelle leur sera délivré un PV.

Ainsi, ils seront édifiés sur leur sort et sauront s'ils seront en mesure de rejoindre le premier groupe constitué de Khalifa Sall, Issa Sall, Macky Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko.