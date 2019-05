Mélakh : En éteignant un incendie, un quinquagénaire pique une crise et meurt.

Les populations du village de Mélakh, situé à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la commune de Thiamène Pass, dans le département de Linguère, sont dans l'émoi et la consternation. Pour cause, un homme âgé d'une cinquantaine d'années a trouvé la mort dans un incendie qui s'est déclaré à son domicile.

Selon des témoins contactés par Dakaractu, Mor Talla Tall puisqu'il s'agit de lui, tentait d'éteindre un tas de paille qui a pris feu.

Malheureusement pour lui, étouffé, il a piqué une crise. Acheminé d'abord au dispensaire de Thiamène Pass pour y recevoir les premiers soins, il a rendu l'âme au cours de son évacuation.

Actuellement, le corps de Mor Talla Tall est placé à la morgue du centre de santé de Dahra. Le défunt laisse derrière lui une femme et quatre enfants.

À signaler que la forte canicule qui sévit à Dahra Djolof a occasionné la mort de deux jeunes bergers habitant respectivement à Boulal et à Touba Boustane.