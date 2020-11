Meilleurs buteurs de l'équipe nationale : Sadio Mané égale El Hadj Diouf et dépasse Henry Camara.

En inscrivant l'unique but de la rencontre ce dimanche après-midi face à la Guinée Bissau (son 21e en équipe nationale), Sadio Mané égale le record de but d'El Hadj Diouf. L'attaquant de Liverpool qui se positionne plus que jamais comme le leader offensif des Lions, est clairement en train d'atteindre une autre dimension dans sa carrière internationale.



Après avoir égalé les records de Jules François Bocandé et Mamadou Niang qui étaient tous les deux à 20 unités sous la tunique nationale, Mané n'est plus qu'à 10 buts de record absolu détenu par Henry Camara (31 buts en 99 sélections.) Une véritable prouesse pour celui qui, par la même occasion a réussi à se hisser au même niveau que son idole, le double ballon d'or African, El Hadj Diouf. Tu