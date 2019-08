Meilleur joueur de la ligue des champions 2018-2019 : Sadio Mané parmi les nominés en compagnie de Messi, CR7 et Cie...

L’UEFA vient de dévoiler les noms des nommés aux titres de meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur milieu et meilleur attaquant pour la saison écoulée en Ligue des Champions, qui a vu la victoire de Liverpool. Et, naturellement on y retrouve l'international Sénégalais Sadio Mané, auteur d'une saison d'exception. Les vainqueurs seront désignés le jeudi 29 août, à Monaco, lors du tirage au sort de la phase de poules de la prochaine, renseigne footmercato.



Les nominés :



Gardiens : Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-André ter Stegen (Barcelone)



Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax, désormais à la Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool)



Attaquants : Sadio Mané (Liverpool), Lionel Messi (Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus)