Meilleur joueur de l’année 2019 : Sadio Mané consacré par le magazine « So foot »

Une belle distinction pour l’international Sénégalais, Sadio Mané, qui vient d’être désigné meilleur joueur de l’année 2019 par le magazine Français « So Foot. » Il arrive en tête de ce classement devançant son coéquipier à Liverpool, Virgil Van Dijk, le Portugais Cristiano Ronaldo, Mbappé et Riyad Mahrez.



« Sadio Mané est le fer de lance de la magnifique équipe de Liverpool qui a remporté la Ligue des champions 2019 et qui caracole en tête de la Premier League", écrit So Foot dans son numéro de décembre.

"Double buteur en Supercoupe 2019, co-meilleur buteur du championnat anglais, finaliste de la CAN 2019, Mané a été sous le feu des projecteurs pendant toute l’année. » Lit-on dans la parution de So Foot.



Mané est présentement au Qatar à Doha pour y disputer la coupe du monde des clubs. Le club de Liverpool a été d’ailleurs désigné meilleure équipe en 2019. Jurgen Klopp remporte le titre de best coach.