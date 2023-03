Méga meeting de Yaw du 14 mars à Dakar : Déthié Fall donne les raisons du double choix du lieu du rassemblement

C'est le président du Prp, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi qui est revenu en détails sur le méga meeting du 14 mars prochain à Dakar. À l'en croire, "ils ont tout fait pour que la place de l'Obélisque ne soit plus disponible. C'est pourquoi nous avons proposé deux lieux au préfet de Dakar pour la tenue du méga meeting. Nous vous donnerons le lieu entre le terrain de Khar Yalla et de l'Acapes où sera tenu ce méga meeting. Nous les connaissons, car ils sont capables du pire", dit-il.

Cependant, il a rappelé l'ouverture du procès en diffamation qui oppose le président Ousmane Sonko a Mame Mbaye Niang. Il prévient. "Le 16 mars, le Sénégal sera la risée du monde à cause du procès en diffamation entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Donc toute la nation doit se mobiliser pour barrer la route à ce régime finissant. Que le président de la République sache qu'il ne sera pas candidat et qu'il laisse tout citoyen se présenter et les sénégalais choisiront leur 5ème président", fait savoir Déthié Fall.