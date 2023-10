Méga-meeting Mbao : “notre candidat Amadou Ba sera le successeur du Président Macky Sall au soir du 25 Février", (Abdou Karim Sall, APR)

Une marée humaine a déferlé vers le stade municipal de Mbao cette soirée du Samedi 21 Octobre. Ce sont des centaines de militants, militantes et responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakar des départements de Pikine et Keur Massar qui ont pris part au Méga-meeting de confirmation initié par le maire de la commune de Mbao. Les responsables de la mouvance présidentielle se sont succédé au micro pour sensibiliser les électeurs au profit du candidat Amadou Ba dont la ministre Aïssata Sall qui est venue accompagner d'une forte délégation. "Madame le ministre faut dire à notre candidat Amadou Ba qu'inchallah, il sera le Président successeur de Macky Sall. Je voudrais du haut de cette tribune dire encore une fois merci, merci du fond du cœur à Son excellence monsieur Macky Sall, président de la République qui a pris cette décision historique de se retirer en mettant entre nos mains le meilleur des candidats" a soutenu Abdou Karim Sall, maire de la commune de Mbao qui remercie également cette grande mobilisation historique des populations de Mbao, du département de Pikine.



Ainsi, le directeur général de l'ARTP formule des mots d'assurance à l'endroit du candidat de BBY, "Madame le ministre, une fois que vous aurez rencontré le Président et notre candidat Amadou Ba, il faut leur dire que nous avons bien appris la leçon des élections législatives. Nous ne ferons jamais au plus grand jamais cette erreur qui nous a été fatale dans le département de Pikine" a-t-il assuré, confirmant qu'ils vont avancer en rang serré pour redoubler d'efforts et travailler pour donner à leur candidat au soir du 25 février une victoire sans bavure.



Aussi, le maire de Mbao de souligner que “ces derniers jours la Cojer du département de Pikine s'est mobilisée avec celle de Keur Massar comme un seul homme. Et a montré de manière très belle que les deux départements sont unis pour donner une victoire de notre candidat Amadou Ba. Le Président ne s'est jamais trompé sur ses choix. Le Président a fait le meilleur choix et nous a confirmé que ce choix est le meilleur des choix", a-t-il estimé