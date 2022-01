Mega Meeting à Fatick / Thérèse Faye Diouf note les choix du PR : « Il nous faut rendre hommage à l’homme qui a tout fait pour le Sine! »

À l’occasion de la cérémonie de lancement de la campagne dans la région de Fatick, le ministre d’État et par ailleurs, candidat à la présidence du conseil départemental de Fatick, a eu l’honneur d’être assisté par tous les responsables politiques de la région de Fatick.



Le maire de la commune de Diarère, Thérèse Faye, a bien pris part à ce méga meeting qui symbolise un moment important pour les responsables politiques du Sine, de démontrer leur engagement commun et solidaire pour triompher haut la main, à l’issue des élections locales qui vont se dérouler dans quelques jours.



Mais en attendant, c’est 14 jours de campagne qui vont être déroulés par les différents candidats dans les municipalités et au niveau du conseil départemental. Ce samedi à Fatick, le maire de la commune de Diarère a appelé les populations à soutenir le Dr Cheikh Kanté mais aussi tous les candidats de la coalition majoritaire au niveau des autres communes. Mme le maire Thérèse Faye a rappelé aux différents responsables que : « C’est au président Macky Sall qu’il faut, in fine, rendre hommage en soutenant ses choix, car ils ont toujours été payants. «



Soutenant également les initiatives du Sine et acteur incontournable de son développement, Macky Sall mérite notre soutien et accompagnement », a-t-elle conclu...