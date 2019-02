Meeting du président Macky Sall à Kaolack : Awa, Nafissatou, Mariama et Mimi se succèdent au micro avec des discours « victorieux »

Le président de la République Macky Sall, procède actuellement à l'étape de la région de Kaolack, dans le cadre de la campagne électorale.

Lors du méga-meeting qui a été organisé par la majorité présidentielle dans le Saloum pour accueillir le candidat Sall, les responsables politiques "femmes" telles Awa Guèye, Me Nafissatou Diop Cissé, Mariama Sarr et Aminata Touré ont galvanisé les troupes pour assurer un second mandat au premier tour à leur mentor. Sur le plan de la mobilisation, elles n'ont pas été en reste, à travers la présence massive de leurs militants...