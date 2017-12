Le leader du Mouvement Dolly Macky, Mamadou Mamour Diallo, a tenu un grand meeting de ralliement ce dimanche, à Louga, en réunissant ses soutiens. Une occasion pour le Directeur général des Domaines de rappeler les réalisations clés du Président de la République, Macky Sall. Presque toutes les associations de jeunes basées à Louga et alentours se sont fait représenter. Les habitants du quartier Médina Salam et autres localités du département de Louga se sont offert une bonne partie de danse, au rythme des tambours.

En accueillant à bras ouverts, au sein de la mouvance présidentielle, le Président du groupement des chauffeurs et transporteurs de Louga, Ousmane Ndiaye Sall, le Directeur général des Domaines a réussi son pari. Il s’est réjoui "du renfort de taille", qui permettra au mouvement Dolly Macky de mieux occuper le terrain à Louga. Des dizaines de chauffeurs et transporteurs se sont réunis à Médina Salam, à l’appel du leader du Mouvement Dolly Macky. Ce dernier a appelé à un rassemblement autour de sa personne pour réélire le Président Macky Sall au premier tour en 2019. Devant la foule, il a déclaré : “Le président de la République a beaucoup fait pour la région de Louga ". Selon Mamour Diallo, l'objectif est d'inviter le plus grand nombre de citoyens à soutenir le chef de l'État. "Nous invitons tout le monde à y adhérer", a-t-il rappelé.