Meeting de ralliement : Le GIE "Farlou Liguèye" rejoint Pape Maël Diop pour réélire le président Sall dès le 1er tour.

Le directeur général de l'Agence des Aéroports du Sénégal (ADS), Pape Maël Diop, a présidé ce samedi 17 Mars, un grand meeting de ralliement, organisé en collaboration avec le Gie Farlou Liguèye dirigé par Sophie Mboup pour réélire le président Macky Sall dès le premier tour.



Ce meeting a également vu la participation d'autres Gie et groupements de femmes tous venus soutenir en masse la mouvance présidentielle. A cela s'ajoute la présence effective de Cheikh Kanté, le ministre en charge du PSE, le docteur Malick Diop, directeur général de l'Asepex, Seydou Guèye, porte-parole du gouvernement entre autres... Tous venus participer à ce meeting de ralliement.

A travers cet acte, le Dg de l'Agence des Aéroports du Sénégal, compte poursuivre son action de massification et de mobilisation de l'Apr et de la coalition BBY. Ce, en perspective des prochaines élections présidentielles qui se profilent à l'horizon 2019.