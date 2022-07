Meeting de clôture à la place de la nation : Benno et ses militants au rythme d’une victoire au soir du 31 juillet 2022.

La dernière journée de campagne électorale de la coalition présidentielle est marquée par ce meeting organisé à la place de la nation. Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition sera accueillie par les responsables venant du département de Dakar pour finir en beauté les 21 jours de campagne électorale sur l’étendue du territoire national.



Les militants et sympathisants se retrouvent sur cette place mythique pour faire le point sur la tournée et donner le message de vote.



Plusieurs responsables sont déjà en place avant l’arrivée d’Aminata Touré. L’ancien maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, Abdou Karim Sall, maire de la commune de Mbao, Néné Fatoumata Tall, le ministre Abdou Karim Fofana, le ministre Oumar Guèye, Amadou Hott, etc...



Pour le moment, avant l’arrivée de la tête de liste nationale, l’ambiance est bien assurée...