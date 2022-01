Meeting de clôture à Grand-Yoff : Cheikh Bakhoum dresse un bilan sombre du maire sortant

C'est lors du dernier meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar à Grand-Yoff que le candidat Cheikh Bakhoum a dressé un bilan noir de la gestion de Madiop Diop. Selon lui, son adversaire n'a pas les compétences, le background et encore moins le niveau d'études pour administrer une mairie. Et c'est le cas de Barth pour la ville de Dakar. Adoubé par Abdoulaye Diouf Sarr, Zahra Iyane Thiam, Mimi Touré et d'autres pontes du pouvoir, le jeune candidat de Bby à Grand-Yoff ragaillardi, se sent déjà élu maire, vu les milliers de Grand-Yoffois qui ont répondu à son appel...