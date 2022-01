Meeting de clôture / Abdoulaye Diouf Sarr plus que jamais confiant : « le match est terminé à Dakar! »

Pour le candidat, la messe est déjà dite à Dakar. « Le match est terminé à Dakar. Nous remercions toutes les populations de Dakar. Dakar Bu Bess viendra matérialiser les attentes des populations de la capitale. Nous allons améliorer la gouvernance de Dakar. Le conseil municipal travaillera exclusivement pour la satisfaction des besoins des populations à travers des projets de haute valeur sociale avec la création des emplois pour la jeunesse », lance Abdoulaye Diouf Sarr aux militants qui étaient venus de tous les coins de Dakar.

Revenant sur son programme, Abdoulaye Diouf Sarr s'engage à satisfaire toutes les attentes des populations de la capitale à travers son programme Dakar Bu Bess. Plusieurs volets sont concernés par ce programme, selon le candidat. « Plus de dix mille bourses d'études seront attribuées aux étudiants de la capitale et des projets seront créés pour les femmes. Sur le plan sanitaire nous allons construire l'hôpital de niveau 2 des Parcelles Assainies. Nous n'allons pas oublier la petite enfance. Nous allons installer le conseil municipal des enfants. Nous allons mettre en place l'écosystème nécessaire pour l'épanouissement des enfants. Dans chaque périmètre de la ville seront installés des équipements sportifs. Dakar ne doit pas rater l'opportunité d'élire un maire intègre, non violent et très disponible », a conclu le candidat qui donne rendez-vous à ses militants à la ville de Dakar...