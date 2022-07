Meeting de BBY à Gossas: Mimi Touré rend un vibrant hommage à Mohammad Boun Abdallah Dione.

La tête de liste de Benno Bokk Yaakaar, Aminata Touré a rendu un vibrant hommage à son successeur à la Primature, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Elle l’a félicité pour son long engagement, sa loyauté et sa compétence auprès du Président Macky Sall. « Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que Ameth comme on l’appelle familièrement est un cousin et Gossas doit remercier le Président Macky Sall pour avoir choisi deux enfants de Gossas comme premiers ministres et voter massivement pour qu’il ait une large majorité à l’Assemblée nationale » dira Mimi Touré.