Meeting d'ouverture : Madické Niang défie le président Macky Sall à Mbacké

Après une visite chez le Khalife général des Mourides, Me Madické Niang poursuit sa campagne pour la quête du suffrage des sénégalais.



Le candidat de la coalition "Madické 2019" a tenu son meeting d'ouverture dans le département de Mbacké. Une occasion pour l'ancien ministre des Affaires étrangères de rappeler son projet de société "Jamm Ak Xeweul".



Selon lui, démarrer sa campagne électorale à Mbacké est une obligation pour lui, c'est un passage obligé en tant que talibé. Touba "lui a toujours porté chance", nous a-t-il confié. La coalition "Madické 2019", forte de plusieurs soutiens, a rencontré les adhérents et sympathisants, qui se sont offert une bonne partie de danse, au rythme de la musique.



Me Madické Niang promet qu'un ministère de souveraineté chargé des affaires religieuses sera créé pour prendre en charge les préoccupations de tous les cultes. Son objectif cependant, c’est de rallier à sa candidature, les électeurs fidèles du Parti démocratique sénégalais (PDS), habitants de Touba, une ville stratégique. Il s'est mis dans les pas du président sortant.



Le candidat de la coalition "Madické 2019" a appelé à voter pour son élection, promettant de "réduire sensiblement le coût de la vie".