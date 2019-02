Meeting à Ngor : Les mouvements « Jeunes Patriotes » et « Macky Sans Frontière » appellent à la non violence

Face à la violence qui émaille cette campagne électorale, les mouvements "jeunes patriotes" et "Macky sans frontière" respectivement dirigé par les frères Seck et Khalil Ndiaye ont lancé un appel au calme. Après avoir réitéré leur soutien et magnifié la forte mobilisation au meeting de Mame Mbaye Niang, ils ont invité les autorités religieuses à effectuer des prières pour un bon déroulement de la campagne...