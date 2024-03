Meeting à Louga : Amadou Bâ en communion avec la jeunesse « Fonk naléne, beug naléne !»

« Kheud dém voté, ndogou jubilé ! » Tel est le nouveau slogan du candidat de BBY qui a pris part une belle caravane pour sillonner une partie du département de Louga avant d’y assister à une rencontre politique avec ses militants. Très à l’aise et bien accueilli par la foule qui a bravé les rigueurs du ramadan jusqu’à la rupture du jeûne afin de communier avec lui, Amadou Bâ s’est félicité de leur engagement à ses côtés. Sous la houlette d’un des leaders politiques les plus influents de la localité, en l’occurrence Mamour Diallo, le candidat de BBY a lancé un beau message d’amour envers ses militants qui lui ont témoigné une grande attention et énormément d’engouement. « Fonk naléne, beug naléne ! Té kham nani yénama geuna beug » a-t-il lancé avant de dévoiler une partie de son programme dédié à l’emploi des jeunes et à l’amélioration des conditions de vie des populations.