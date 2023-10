Meeting à Guédiawaye: « Nous n’avons qu’un seul mot d’ordre c’est d’être uni pour la remporter la présidentielle. » (Néné Fatoumata Tall)

Prenant part, ce 22 octobre, au meeting de « sargal » des Linguères de AKT décerné à Abdou Khafor Touré, directeur de la Cgis par ailleurs responsable politique de la mouvance à Guédiawaye, l’ancienne ministre de la jeunesse et responsable des femmes de l’APR de Guédiawaye, Néné Fatoumata Tall a magnifié la hauteur de l’événement qui a été étalé sur trois (3) jours avec des programmes riches en faveur de la jeunesse. Elle a exprimé son soutien auprès du mouvement des Linguères de Abdou Khafor Touré.



« Nous n’avons qu’un seul mot d’ordre c’est d’être uni et aller ensemble à la présidentielle pour la remporter. Si on vous dit que le travail abattu par le Président Macky Sall va continuer vous devez nous croire et nous n’avons pas à présenter notre candidat, Amadou Ba qui est connu pour sa compétence. », a déclaré la responsable des femmes de l’APR de Guédiawaye.