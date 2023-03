Meeting Benno: Pape Malick Ndour s'évertue encore à descendre Sonko et annonce des actions pour le 30 Mars prochain

Comme à son habitude, le ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour, très en verve, s'est evertué à descendre l'opposant Ousmane Sonko. Sur l'actualité concernant sa victime préférée, il rappellera que "le Président Sall avait dit que ce qui s'était passé au mois de Mars 2021 ne se reproduirait plus. Un opposant avait appellé au "gatsa-gatsa". Oussou niogui lay massa wou. Oussou recule et "bayyil tapalé" humorisera t-il.



Il a aussi appelé à faire du 30 Mars prochain une journée patriotique.



"Nous irons partout où des pneus ont été brûlés y verser de l'eau. On y installera des unités de veille et montrer que derrière nous, il n'y a pas de nervis, on allumera des marmites pour le ndogou", informe-t-il.