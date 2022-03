Médinatoul Cheikh Abdou Khadre Dièylani : La ziarra annuelle sera célébrée demain samedi.

La 11ème édition de la ziarra annuelle de Médinatoul Cheikh Abdou Khadre Dièylani sera célébrée ce samedi 12 mars 2022.



L'événement religieux a été initié par feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo pour rassembler les fidèles dans un endroit auparavant non encore habité en vue de formuler des prières pour la paix et la stabilité au Sénégal et dans le monde.



Ainsi, ce sera une journée de prières et de recueillement mais également de don de 100 fauteuils roulants au profit des personnes vivant avec un handicap.



Son fils aîné, Cheikh Ibrahima Diallo, qui perpétue les œuvres de son défunt père, a informé que cette action humanitaire vise à voler au secours des personnes à mobilité réduite afin de les soulager dans le cadre de leurs déplacements.



Il faut ajouter qu'une cérémonie de récital du Saint Coran sera organisée. Elle sera suivie par une conférence sur l'Islam, la vie et l'œuvre de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo, les grandes figures historiques, etc...