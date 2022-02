Médina : la main tendue du maire Bamba Fall à ses adversaires et aux populations

Après sa réélection à la tête du conseil municipal de la mairie de Médina, Bamba Fall et ses sept adjoints municipaux ont officiellement pris service après leur installation par le Sous-préfet de Dakar-Plateau. Le maire s’engage ainsi à la satisfaction des attentes des populations de toute la commune. Pour cela, Bamba Fall invite les acteurs politiques de la commune, toutes obédiences confondues, à se donner la main afin de travailler ensemble pour le développement de la Médina.

« La Médina c'est pour tout le monde; il n'y a pas de coalition de pouvoir ou d'opposition. J'invite tous les candidats qui étaient en lice à venir accompagner l'équipe municipale pour le développement de la commune. Je tends la main à tout le monde », a-t-il lancé.

En outre, pour ce quinquennat, Bamba Fall promet de poursuivre le travail pour régler les problèmes liés à l’éducation, le cadre de vie et le sport. « Nous allons poursuivre le travail pour la voirie publique, le problème est presque réglé. Pour l'éclairage public aussi le problème est réglé à 90%. Maintenant nous allons poursuivre le travail dans le secteur de l'éducation. Parce qu'avoir un lycée, c'est impératif pour la Médina voire une obligation. Reconstruire le marché Tilène, la maison du cuir et accompagner les jeux olympiques de la Médina, tout ça demeure une priorité pour nous », a laissé entendre Bamba Fall...