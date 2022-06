Médina : deux jeunes d'une même famille condamnés pour avoir malmené un sourd-muet en état d'ivresse.

Devant le prétoire, les deux jeunes médinois domiciliés à la rue 13 x 4 ont contesté les faits. Lors des interrogatoires, le jeune sourd-muet a été représenté par sa mère Boye Dibo qui a été désignée comme un interprète. Ainsi la partie civile de décrire les faits. "J'étais en train de dormir et ils m'ont réveillé avant de me ligoter. Ils m'ont roué de coups", explique t-il devant la barre. Il ajoute également qu'ils logent chez eux et travaillent ensemble en tant que menuisier depuis 4 ans.



Interrogé à son tour, le prévenu Pape Badara Kamara soutient n'avoir jamais frappé la victime. "Vers les coups de 3 heures du matin, mon père m'a réveillé pour me faire savoir qu'il y avait quelqu'un qui tapait à la porte du salon. Quand je me suis levé, j'ai vu Djibril Wade avec une bouteille de diluant et un pot de colle de bois dans ses mains", laisse-t-il entendre. Avant de poursuivre que Djibril Wade était ivre et il était armé d'un couteau. Il jure qu'il ne l'a pas frappé, et qu'au contraire c'est lui qui l'a blessé avec son couteau. C’est ainsi qu'il l'a poursuivi dans la rue et il a escaladé le mur des cimetières. Pape Badara Kamara de signifier que c'est quelques jours après que des policiers sont venus à son atelier pour lui délivrer une convocation.



Quant à son co-prévenu Ndiaga Fall, par ailleurs cousin de Pape Badara Kamara, il dira avoir entendu du bruit dans la maison alors qu'il dormait. "Quand j'ai entendu le bruit, je me suis levé. Une fois, dehors, j'ai vu Djibril Wade courir et nous l'avons poursuivi. Mais je tiens à préciser que je ne suis mêlé ni de près ni de loin à ses blessures", dit-il.



Formulant sa demande, la partie civile réclame 100 000 francs Cfa en guise de dommages et intérêts. Le délégué du procureur a insisté sur la constance des faits avant de requérir une peine d'emprisonnement de 1 an assorti de sursis.



Du côté de la défense, ils mettent en avant une excuse de provocation. "La partie civile est un habitué des faits et ce jour-là, il était ivre et détenait une arme. Il aurait pu blesser les mis en cause", plaide Me Michel Ngom qui sollicite une application bienveillante de la loi à l'égard de ses clients.



Au final, le Tribunal après en avoir délibéré, a relaxé Ndiaga Fall et déclaré coupable Pape Badara Kamara. Ce dernier a été condamné à 1 an avec sursis et devra verser à la partie civile la somme de 100. 000 francs de dommages et intérêts...