Médina : Un balcon s'effondre et fait 1 mort et 3 blessés.

Les dégâts et malheurs continuent de se multiplier dans un climat d'insécurité totale. Cet après-midi à la Médina, une partie d'un bâtiment a cédé, faisant ainsi un mort et 3 blessés( dont un bébé) qui sont dans un état critique.

Selon les informations reçues, ce drame a eu lieu exactement à la rue 3x6. Les autorités locales telles le maire Bamba Fall, le préfet et le gouverneur se sont déplacés pour constater les dégâts.



Il faut préciser que les victimes n'habitaient pas dans cette demeure dont l'état de délabrement laisserait croire à sa destruction.



Une dame a perdu la vie sur le coup et les autres blessés ont été évacués à l'hôpital.



Nous y reviendrons...